Calcio – Sta per partire una bellissima serie D. Subito Messina-Bari
La Serie D riparte con Messina-Bari, con il Bari di De Laurentiis nel girone I: tutte le partite della prima giornata e le squadre reggine al via
16 Settembre 2018 - 09:37 | di Michele Favano
Un campionato fuori dal professionismo, ma che attirerà più o meno le stesse attenzioni, proprio per le squadre che ne compongono il girone, quello I. A rendere ancora più interessante e ad alta visibilità la serie D ed in modo particolare il girone più a meridione è la presenza del Bari del presidente De Laurentiis. E l’esordio è di quelli di grandissimo interesse, visto che i pugliesi renderanno visita al Messina. Un ex speciale per questo match è l’attaccante Pozzebon, in giallorosso per metà stagione nel campionato 2016-17 e autore di otto reti. Tra i galletti anche Brienza. Per quello che riguarda le squadre reggine, la partecipazione in extremis della Palmese, il ritorno del Locri dopo tanti anni, mentre Roccella e Cittanovese cercano conferme.
Questo il programma della prima giornata:
Messina – Bari
Gela – Igea Virtus Barcellona
Nocerina – Locri
Palmese – Citta Di Messina
Portici 1906 – Castrovillari Calcio
Roccella – Turris Calcio
Rotonda Calcio – Marsala
Sancataldese – Calcio Cittanovese
Troina – Citta di Acireale
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