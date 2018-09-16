Calcio – Sta per partire una bellissima serie D. Subito Messina-Bari

Un campionato fuori dal professionismo, ma che attirerà più o meno le stesse attenzioni, proprio per le squadre che ne compongono il girone, quello I. A rendere ancora più interessante e ad alta visibilità la serie D ed in modo particolare il girone più a meridione è la presenza del Bari del presidente De Laurentiis. E l’esordio è di quelli di grandissimo interesse, visto che i pugliesi renderanno visita al Messina. Un ex speciale per questo match è l’attaccante Pozzebon, in giallorosso per metà stagione nel campionato 2016-17 e autore di otto reti. Tra i galletti anche Brienza. Per quello che riguarda le squadre reggine, la partecipazione in extremis della Palmese, il ritorno del Locri dopo tanti anni, mentre Roccella e Cittanovese cercano conferme.

Questo il programma della prima giornata:

Messina – Bari

Gela – Igea Virtus Barcellona

Nocerina – Locri

Palmese – Citta Di Messina

Portici 1906 – Castrovillari Calcio

Roccella – Turris Calcio

Rotonda Calcio – Marsala

Sancataldese – Calcio Cittanovese

Troina – Citta di Acireale