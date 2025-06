Calciomercato: il corteggiatissimo Alagna finisce alla Pistoiese

Corteggiato da tante squadre in serie D e un interessamento anche da parte del Catania, formazione militante in Lega Pro. Alla fine l’ha spuntata la società che meno si era esposta e così l’attaccante Fabio Alagna se lo assicura la Pistoiese del Ds Massimo Taibi.

Un lavoro sottotraccia quello del dirigente ex Reggina che ha saputo cogliere l’opportunità nonostante una concorrenza assai agguerrita verso un calciatore che con la maglia della Vibonese, insieme a Terranova, si è messo in grande evidenza lo scorso anno, realizzando 12 reti. La società toscana ha annunciato la firma sul contratto preliminare da parte dell’attaccante. La Pistoiese, nella passata stagione eliminata dal Ravenna nella semifinale play off, adesso punta alla promozione.