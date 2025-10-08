Calciomercato: Locri, Lazio, Reggina e ancora Locri. Ritorno a casa per Di Venosa

Doveva essere il titolare della fascia destra della Reggina, ma con la maglia amaranto non ha avuto molta fortuna. Parliamo del giovane Rocco Di Venosa, cresciuto nelle giovanili del Locri, squadra con la quale ha disputato anche il campionato di serie D, per poi passare alla Lazio e far parte del gruppo Under 17 e Under 18.

Leggi anche

La scorsa estate con la società amaranto alla ricerca di un giovane 2007 per la corsia di destra, ha deciso di metterlo a disposizione di mister Trocini che, però, non lo ha mai preso in considerazione, risultando così sempre fuori dalle convocazioni. Da qui la scelta di liberarlo e quindi dare al calciatore la possibilità di accasarsi altrove. Riparte dal Locri, compagine militante nel campionato di Prima Categoria, dopo la retrocessione dello scorso anno e il fallimento della società.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“. Questo il post di Di Venosa che segna il ritorno a casa.