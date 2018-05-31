Differenziata porta a porta, pubblicati i calendari per la raccolta
Su richiesta di AVR sono pubblicati i calendari 2018 del porta a porta per le zone della città, con gli orari di esposizione dei mastelli e i contatti utili
31 Maggio 2018 - 19:08 | di Vincenzo Comi
Su richiesta della società AVR SpA, sono di seguito pubblicati i CALENDARI 2018, relativi alla Raccolta differenziata porta a porta:
– Zone: PINETA ZERBI – TREMULINI – EREMO
(si ricorda all’utenza che i mastelli vanno esposti ENTRO le ore 12:00)
– Zona CENTRO STORICO
(si ricorda all’utenza che i sacchetti / mastelli vanno esposti ENTRO le ore 21:00)
– Zone: SBARRE, SAN GIORGIO, RAVAGNESE, GALLINA e PELLARO
(si ricorda all’utenza che i mastelli vanno esposti ENTRO le ore 06:00)
– Zone: SANTA CATERINA, SAN BRUNELLO e VITO
(si ricorda all’utenza che i mastelli vanno esposti ENTRO le ore 12:00)
– Zone: FERROVIERI, STADIO e GEBBIONE
(si ricorda all’utenza che i mastelli vanno esposti ENTRO le ore 12:00)
– Calendario UTENZE NON DOMESTICHE – Zona CENTRO STORICO
Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail
Il numero verde 800.759.650 , la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.
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