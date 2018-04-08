Marco Calvani si presenta in sala stampa sapendo di aver compiuto un’impresa sportiva, durante questa stagione, consapevole allo stesso tempo che il bello deve ancora venire (decisioni della Procura Federale permettendo, ndr). Il coach è soddisfatto dei giocatori tranne i primi minuti in cui hanno subito tanti canestri da parti dei siculi, però la risposta è stata decisa ed immediata, recuperando e tenendo duro l’intero match, rispondendo agli attacchi avversari in modo deciso.

Inevitabilmente lascia qualche battuta anche sulla questione societaria, spiegando la sua posizione in qualsiasi scenario è parte lesa. Si domanda a chi dovrà rivolgersi nel momento in cui il bonifico effettuato il 6 aprile viene respinto dalla Lega Pallacanestro e nel momento in cui la Viola dimostra di essere parte lesa?

Non si dilunga molto sulla questione, però spiega, che tutto lo staff e la dirigenza meritano a pieno titolo il raggiungimento dei Playoff ed è sicuro che faranno bene alla città, anche già il solo primo turno. Farà comunque di tutto per trainare i suoi a raggiungere un buon piazzamento per partire bene nella griglia post season.