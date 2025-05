Tuttofood: Reggio protagonista con i sapori tipici della tradizione agroalimentare

La Camera di Commercio di Reggio Calabria, in sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Regione Calabria, è tra i protagonisti di Tuttofood, la fiera internazionale di riferimento per il sistema agroalimentare. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere e valorizzare la ricca e variegata offerta enogastronomica del territorio reggino.

Nel fitto programma di eventi, si inserisce l’iniziativa speciale intitolata “Reggio Calabria Anima Autentica: tradizioni e sapori”, che si sta svolgendo a partire dalla mattinata di oggi. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è interamente dedicato alla promozione delle aziende agroalimentari reggine.

Un viaggio nei sapori del territorio reggino

Presso l’area dedicata a Tuttofood, lo chef reggino Daniele Strangio sta curando l’evento, articolato in diversi momenti di degustazione e narrazione dei prodotti e delle ricette simbolo del territorio. L’iniziativa ha preso il via alle 10:00 con “Buongiorno da Reggio Calabria”, una degustazione di composte, mieli aromatizzati e succo puro di bergamotto. Alle 12:00 è seguita la degustazione di salumi di suino nero d’Aspromonte, olii extra vergine, pesce azzurro, ortaggi in conserva, spezie naturali e drink tipici con il momento “Sapori autentici: assaggi del territorio reggino”. Alle 13:00 è stata la volta di “Reggio in … tavola”, con pasta artigianale, stoccafisso, maiale nero d’Aspromonte e vini tipici. La giornata si concluderà alle 16:00 con “Il dolce-amaro reggino”, una degustazione di specialità dolciarie, amari ed elisir artigianali.

L’iniziativa offre ai visitatori un’autentica immersione nella cultura culinaria reggina, permettendo loro di conoscere i sapori e le tradizioni del territorio. Le 25 imprese agroalimentari del territorio metropolitano che partecipano alla fiera hanno l’opportunità di far degustare i loro prodotti e di promuovere le loro eccellenze.

L’importanza dell’agroalimentare per l’economia del territorio

Il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, ha sottolineato l’importanza strategica del settore agroalimentare per l’economia locale:

“La filiera dell’agroalimentare incide in misura rilevante sul tessuto produttivo locale in termini di numerosità di imprese, occupazione ed export. Le industrie alimentari e le imprese agricole rappresentano oltre il 17% del tessuto produttivo, mentre le nostre produzioni alimentari sono la seconda voce più importante delle esportazioni, dopo gli oli essenziali, con oltre il 30% sul valore complessivo dell’export reggino.”

Tramontana ha poi aggiunto che la partecipazione a Tuttofood è un passo importante per la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio.

“La Camera di Commercio è fortemente impegnata nella valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. In questa fiera, ci impegniamo a garantire il coinvolgimento delle nostre imprese e la visibilità dei loro prodotti, assicurando un incontro diretto con buyer e stampa”.

Sinergia istituzionale per lo sviluppo del territorio

Domenico Mantegna, consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, ha evidenziato la professionalità e l’attrattività delle imprese reggine: “L’esperienza di Tuttofood certifica la genuinità e la grande professionalità delle nostre imprese, confermando anche l’importanza della sinergia istituzionale nei processi di sviluppo socioeconomico del territorio.” Mantegna ha anche sottolineato l’importanza di presentare al mondo specialità culinarie che raccontano l’anima autentica del comprensorio reggino, ricordando che questa iniziativa fa parte di un percorso più ampio intrapreso dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà nel settore del commercio e marketing territoriale.