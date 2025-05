‘Campionati Italiani assoluti di poomsae freestyle e parataekwondo’

Il fine settimana appena trascorso, ha visto protagonisti presso il palazzetto dello sport “E-Work Arena” di Busto Arsizio (VA), oltre 300 atleti provenienti da tutta la penisola, per la competizione in assoluto, più importante della stagione per quanto riguarda le specialità poomsae, freestyle e parataekwondo.

Per il secondo anno consecutivo la società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D. che svolge i propri allenamenti presso la “Dinamyca Palestre”, guidata dal D.T. Salvatore Chiovaro, ha partecipato alla competizione di parataekwondo con la cintura blu Vincenzo Vlad Iacopino.

Il giovane atleta reggino, negli ultimi due anni, è riuscito ad affermarsi in maniera significativa conquistando due titoli regionali e due terzi posti ai Campionati Italiani.

Dieci gli atleti di parataekwondo partecipanti nella categoria di classificazione (BM), numero che ha messo a dura prova la resistenza degli stessi atleti, dovendosi scontrare per le fasi eliminatorie.

Eliminatorie, che hanno visto Vincenzo Vlad per un lungo periodo al secondo posto della classifica generale, posizione che gli ha permesso di accendere alla finale a sei conquistando, alla fine, un eccellente medaglia di bronzo, riconfermando il risultato ottenuto scorso anno a Torino.

Di particolare rilievo, sono state le parole del responsabile Federale per il parataekwondo nel pre-gara rivolte ai tecnici. “Questi giovani atleti che oggi gareggeranno, sono atleti che devono essere seguiti con particolare attenzione in prospettiva di Los Angeles 2028”.

A conclusione dell’importante competizione, vanno inoltre sottolineate le parole del Presidente del Comitato Regionale FITA Calabria dott. Giancarlo Mascaro: “La medaglia di Iacopino è l’ennesima dimostrazione che in Calabria si cura a fondo il parataekwondo. Vuol dire che il Taekwondo fa bene, anche, da un punto di vista sociale”.