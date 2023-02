Campionati Italiani Under 20 di Lotta: bronzo per Martina Muscianese

Risultato che fa ben sperare per i prossimi impegni agonistici

BRONZO, per Martina MUSCIANESE ai CAMPIONATI ITALIANI Under 20 di LOTTA FEMMINILE, al PalaPellicone di Ostia Lido, nella categoria di peso fino a 68 Kg. La brava atleta reggina dimostra tutto il suo valore tecnico conquistando una meritata medaglia di Bronzo, superando nell’ordine, ZIRPOLI (Potenza) e D’ANTIMI (Roma) e cedendo alla bravissima atleta del C.S. Esercito Laura GODINO. Guidata dall’angolo dal Tecnico Ignazio ROMANO’ già Collaboratore Tecnico del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria Settore LOTTA del Presidente Mimmo SPANO’. Risultato che fa ben sperare per i prossimi impegni agonistici. Grande soddisfazione del Presidente e dei Dirigenti della San Giorgio.