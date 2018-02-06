L’11 febbraio p.v. la FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) Calabria indice i Campionati Regionali Invernali che saranno valevoli per poter realizzare i tempi per i campionati italiani.

Gli atleti coinvolti saranno la pluri-campionessa italiana Barbaro Anna classe S12 nei 50 stile e 100 dorso, Ditto Francesco classe S3 nei 50 stile e 50 dorso, la giovanissima Esabotini Aurora classe s8 nei 50 stile e 50 dorso e Palumbo Giovanni, S6 nei 50 dorso e 100 dorso.

Stiamo proseguendo un percorso – dichiara il delegato regionale della FINP Marrara – iniziato 2 anni fa nell’ottica dell’integrazione che

abbiamo sposato insieme al presidente Porcaro della FIN. Stiamo lavorando affinchè il movimento cresca e prevediamo nell’anno in

corso 3 nuove società sul territorio calabrese. Un in bocca a lupo va ai ragazzi e alle loro famiglie che grazie all’impegno costante e ai sacrifici ci permettono di realizzare tutto questo.

Un arrivederci dunque all’11 Febbraio al Villaggio dello Sport Parco Caserta che sarà palcoscenico di questo evento regionale di grande importanza e impatto emotivo.