Campo Coni: al via i lavori, si è iniziato dalla recinzione – FOTO

Finalmente sono partiti i lavori di riqualificazione e ristrutturazione anche del Campo Scuola Coni di via Modena. Da giorni gli operai sono sul posto e il primo intervento effettuato è quello sulla recinzione con l’abbattimento della vecchia e la sistemazione della nuova collocata qualche metro più internamente per consentire il passaggio pedonale su un nuovo marciapiede.

L’avvio viaggia in maniera spedita e si spera possa procedere senza interruzioni in modo da poter consentire ad amatori e agonisti di rientrare con l’arrivo della nuova stagione (autunno). Il delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella ci aveva anticipato qualche settimana addietro quali sarebbero stati gli interventi: “Si partirà dalla recinzione, poi la pista, gli spogliatoi e tutto quello che c’è all’interno, con l’obiettivo pure di rendere la struttura più moderna. L’impianto rimarrà chiuso per diversi mesi e già da qualche giorno il campo da baseball è stato messo a disposizione per gli amanti della corsa”.

“Per il lancio del peso, del martello, salto in alto, giavellotto, stiamo lavorando per mettere a disposizione degli atleti nella zona di Gallina, vicino l’ex Falcotà Universitaria di Agraria, un terreno dover poter svolgere questo tipo di attività. Metteremo a disposizione anche il campo di baseball per gli amanti della corsa”.

Ad oggi, diversamente dalla disponibilità di uno spazio per la pista da corsa, il terreno per tutte le altre attività, non è ancora disponibile.