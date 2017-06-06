A canestro per vincere con il ‘Basket Rosa Day’

Il Comitato Regionale della Fip Calabria organizza il “Basket Rosa Day 2017”, manifestazione riservata al movimento cestistico regionale femminile, in programma al Palapentimele di REGGIO CALABRIA venerdi 23 giugno 2017.

La kèrmesse in rosa è stata così denominata: “A CANESTRO PER VINCERE…..” contro ogni forma di violenza e discriminazione, per lo sport come strumento di crescita e sviluppo del territorio e per il rilancio del basket femminile in Calabria.

La manifestazione sarà svolta in collaborazione con ANCI Giovani” ed il contributo della Città Metropolitana dello Stretto, grazie all’interessamento del Consigliere Comunale, Antonino Castorina.

La giornata prevede il coinvolgimento di tutte le tesserate calabresi, dal minibasket al settore senior. Saranno altresì premiate le squadre vincitrici dei campionati regionali femminili FIP. Modalità, convocazione atlete e pubblicità relative all’evento saranno rese note tramite l’Ufficio Stampa del Comitato Regionale Calabria e attraverso il giornale online “Reggioacanestro.it” media partner dell’evento.

Ospite dell’evento sarà Mara Invernizzi, Vicepresidente Federale FIP, campionessa d’Italia e atleta azzurra. A breve sarà reso noto il calendario completo della giornata