“Cangiaru assai li tempi”, il nuovo disco dei Taranta Nova dello Stretto – VIDEO

L'album con 9 brani inediti e una cover rielaborata sarà presentato in concerto il 14 luglio a Campo Calabro

“CANGIARU ASSAI LI TEMPI” è il titolo del nuovo lavoro discografico dei Taranta Nova dello Stretto, gruppo entico popolare Calabrese.

Il disco verrà presentato con un concerto pubblico giorno 14 luglio 2017 alle ore 21.30 presso Piazza Municipio a Campo Calabro. L’evento, sara presentato da Marco Mauro e inserito nelle manifestazioni estive “Campo Calabro in festa 2017”. L’album comprende 9 brani inediti e una cover rielaborata ne citiamo alcuni “Figghiola”, “Occhi d’incantu”, “Lu metru di l’amuri” e tanti altri che potrete acoltare prossimamente. Parlando del Gruppo possiamo dire che nascono nel dicembre del 2011 e affondano le sue radici nella tradizione e cultura delle diverse popolazioni riportando antichi testi o detti in vere e proprie canzoni.

I Taranta nova dello stretto sono così formati: Francesco Maio (chitarra e voce),Stefania Laganà(coro-danze), Giovanni Bellantoni, Domenico Curatola, Carmine Chirico (percussioni), Domenico Francesco Barillà, Domenico Curatola(organetto), Domenico De Marco(lira-pipita), Giorgio Catalano(fisarmonica), Natale Cartisano(basso), Alessia Catalano(danze).

Tornando al disco è doveroso ricordare anche altri artisti che hanno collaborato con il gruppo : Leonardo Bonavita e Daniele Zerotti in “San Giorgiu” e Teo Megale in “U Paisi”

L’album è stato registrato presso “ZERO-T MUSIC RECORD” di Reggio Calabria da Daniele Zerotti.