Cannizzaro corre per Reggio, il Ministro Zangrillo: ‘Ha la capacità di far accadere le cose. Vincerà’

Un video registrato direttamente tra gli scranni di Montecitorio ha rotto gli indugi: l’onorevole ha scelto i propri canali social per ufficializzare il passo che la città attendeva da tempo. Francesco Cannizzaro ha annunciato la sua discesa in campo per la guida di Palazzo San Giorgio, sottolineando come l’amore per la propria terra abbia prevalso sugli impegni romani.

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Il sostegno alla candidatura è arrivato immediato dai vertici del partito e del Governo. In particolare, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha accolto con entusiasmo la notizia, definendo Cannizzaro un dirigente capace di “far accadere le cose”:

“Apprendo con soddisfazione della scelta del mio collega di partito, l’onorevole Francesco Cannizzaro, di candidarsi a sindaco di Reggio Calabria. Francesco, per tutti Ciccio, giovane brillante deputato e dirigente di Forza Italia, è un orgoglioso calabrese che ama in modo viscerale la sua terra, a tal punto da scegliere la sua terra anziché Roma, e in questi anni lo ha dimostrato con un impegno, una dedizione e, quel che più conta, una capacità di far accadere le cose, che sono la cifra di chi ha esatta contezza di cosa significa lavorare per il futuro del Sud, del proprio territorio e in particolare delle persone che ti hanno accordato fiducia”.

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Il Ministro ha ricordato anche i recenti incontri istituzionali, sottolineando la determinazione del deputato reggino sui temi legati al personale della PA in Calabria.

“Proprio recentemente ho avuto modo di incontrarlo al mio ministero per un tema legato al personale della PA in Calabria e, come spesso succede con lui, sono stato travolto dal suo entusiasmo ed è stato difficile contenere la sua determinazione”.

Secondo Zangrillo, investire su Cannizzaro significa immaginare un percorso di crescita decisivo per tutto il Mezzogiorno.

“Investire su Cannizzaro sindaco di Reggio Calabria significa immaginare un percorso di crescita di quella importante città del Sud che darà ulteriore e decisivo impulso al processo di valorizzazione del Mezzogiorno.

Forza Francesco, inizia una nuova e affascinante scommessa, che sono certo vincerai insieme al popolo reggino e quello di Forza Italia!”.