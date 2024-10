Cannizzaro: “Il Governo dovrebbe andare orgoglioso della Calabria, il numero zero dei nostri contagi sembra dia fastidio’

“Oggi è una giornata molto importante, perchè finalmente entriamo nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus e ci auguriamo che per la Calabria possa essere sempre più confortante. Grazie al lavoro della Regione, in sinergia con le prefetture, le ASP, gli ospedali, e soprattutto al grande senso di responsabilità dimostrata dai calabresi, si è riusciti a contenere il contagio disponendo immediatamente le zone rosse nei focolai e organizzando nel modo migliore possibile tutti i presidi sanitari sul territorio. Si è messa una toppa ad un Governo che ce ne ha combinate di tutti i colori, ed è molto triste arrivare oggi alla fase 2 con un governo che continua a fare battaglia politica contro la Regione contrastando l’ordinanza del governatore Jole Santelli“.

Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

“Non riesco a spiegarmi perchè il Governo non si è opposto allo stesso modo alle ordinanze con cui la Sardegna ha aperto le chiese consentendo addirittura di celebrare messe con i fedeli e con cui la Sicilia ha consentito l’apertura dei cimiteri. Non credo che tavolini di bar e pizzerie all’aperto possano creare folle e assembramenti maggiori rispetto a quelle che ci potrebbero essere nei cimiteri, dove molte persone vogliono andare a trovare i loro cari dopo due mesi, e soprattutto nelle chiese. Eppure il Governo non ha detto una parola contro le legittime scelte di Sardegna e Sicilia: mi sembra evidente che ci sia un accanimento contro la Calabria, che ha portato autorevoli Ministri dello Stato a fornire dati falsi sui tamponi effettuati, come a voler screditare una Regione che invece dovrebbe essere l’orgoglio dell’Italia intera per come ha affrontato la pandemia”.

“Il Ministro Boccia – prosegue Cannizzaro – due giorni fa ha elogiato lo “straordinario lavoro del Lazio” guidato dal segretario del suo partito, Nicola Zingaretti, quello che a Febbraio organizzava gli aperitivi contro la paura a Milano, e ieri ha detto che la Calabria fa pochi tamponi, addirittura lanciando ombre e sospetti sulla reale situazione della nostra Regione. Peccato che a Boccia non hanno spiegato che la Calabria ha fatto lo stesso numero di tamponi del Lazio che lui elogia: uno ogni 55 abitanti, tanto nel Lazio di Zingaretti quanto nella Calabria di Jole Santelli. E la Puglia di Emiliano ne ha fatti uno ogni 63, la Campania di De Luca addirittura è la Regione peggiore d’Italia, perchè fa meno tamponi, appena uno ogni 126 abitanti. La Lombardia, che è la Regione più colpita, ne ha fatti uno ogni 41 abitanti, un dato molto vicino a quello della Calabria che in realtà è la Regione del Sud che ne ha fatti di più. E soprattutto non hanno spiegato a Boccia che il dato più importante non è il numero assoluto di tamponi effettuati, ma la percentuale di positivi sui tamponi che in Calabria è la più bassa d’Italia con appena il 3% di positivi. Nelle ultime settimane, inoltre, in Calabria sono stati fatti molti più tamponi rispetto alle settimane precedenti (come in tutt’Italia), perchè col passare del tempo è migliorata l’organizzazione, sono aumentati i laboratori e i materiali. Ebbene, a fronte di un aumento di tamponi abbiamo avuto un crollo dei contagiati. Perchè il virus non sta circolando. Quindi secondo quale logica sarebbe un problema che i tamponi sono tutti negativi? Nonostante il virus non stia circolando, la Calabria ne sta facendo moltissimi e ha la situazione epidemiologica migliore d’Italia”.