I calabresi Anna Morelli, di Cosenza, e Vincenzo Pirillo, di Cassano allo Jonio, hanno vinto le finali del Cantagiro nelle sezioni, rispettivamente, Junior e Baby. Anna Morelli, 13 anni, si é aggiudicata la gara, ex aequo con la sarda Lara Aramu. La ragazza di Cassano ha interpretato il brano “Adesso parlami“. Vincenzo Pirillo, 7 anni, ha ottenuto la vittoria assoluta nella sua categoria grazie all’interpretazione del brano di Giorgio Gaber “Barbera e champagne“. “Vincenzo é un vero portento”, ha commentato a fine serata il calabrese Enzo De Carlo, patron della manifestazione.

fonte: ansa