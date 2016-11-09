Il cantante reggino Giulio Mangiola pubblica il nuovo singolo ‘Cobalto’

Ama la musica a 360 gradi e fin da piccolo sognava di affermarsi come cantante. Decide così di entrare a far parte di questo mondo e nel 2007 entra all’AMCM del M° Franco Dattola, ovvero l’ Accademia Musicale di Canto Moderno a Reggio Calabria. Dopo aver pubblicato “Quello che ancora non ho” e la “Giostra”, oggi lancia il nuovissimo singolo “Cobalto”.

Il protagonista dell’intervista di oggi è Giulio Mangiola, classe 1987, cantautore reggino energico e solare, il quale ci racconta qualcosa di più del brano “Cobalto”, che ha raggiunto un bel traguardo, quasi 50.000 visualizzazioni su YouTube.

“Il mio nuovo singolo Cobalto racconta di una passione travolgente che nello stesso tempo, inevitabilmente, diventa un amore travagliato. Rappresenta i cuori di due innamorati che si attraggono come fosse calamita e che insieme affrontano tutti gli ostacoli che gli si pongono nel cammino, un viaggio tra i più paradossali difetti che formano un sentimento mistico! Si trarrà di un moderno brano elettro-pop col quale sono riuscito a far emergere un’altra parte di me, un lato musicale che mi diverte e mi coinvolge”.

Il messaggio del singolo «Cobalto»

Il messaggio che vuoi trasmettere all’ascoltatore?

“Il messaggio che vorrei passasse è quel modo sottile e metaforico di raccontare il possibile legame tra due poli caratterialmente uguali, laddove la chimica sostiene che siano quelli opposti ad attrarsi. Quindi Cobalto parla dell’eccezione che conferma la regola!”

Il video clip ufficiale è caratterizzato unicamente da scene in bianco e nero. Da dove deriva questa scelta?

“La scelta di creare un videoclip con questa trama nasce da una volontà di dimostrare che se guardassimo tutto in bianco e nero non riconosceremmo la varietà di colori che sono presenti nella vita, ma apprezzeremmo di più ciò che abbiamo e ciò che vediamo, senza distrazioni. Ho inteso il bianco come purezza di un amore incondizionato e il nero come un lato oscuro, ombroso che a volte nasconde le evidenze, un contrasto che esplode quasi in un blu Cobalto!”

«Cobalto» a Sanremo Giovani 2017

Cobalto è stato presentato a Sanremo Giovani 2017, ma purtroppo non è stato scelto. Quali le sensazioni provate?

“Esattamente pochi giorni fa questo pezzo è stato presentato a Sanremo Giovani 2017, purtroppo non è stato scelto, ma nè delusione, nè amarezza sono stati i sentimenti dominanti in questa bellissima esperienza, ma la sensazione di attesa, di essere scrutati da una commissione di professionisti con la speranza che sia il brano giusto per poter partecipare al più ambito palcoscenico musicale…l’adrenalina ha fatto da padrona”.

Perché secondo te non è stato selezionato?

“Non so perché non è stato scelto tra i 60, so di certo che a questo brano ci tengo particolarmente e noto un forte apprezzamento da parte del pubblico, peccato non sia stato così per la commissione di Sanremo Giovani. Questo però non mi scoraggia anzi mi da forza perché la mia vittoria è in chi mi segue e in chi mi ascolta, per questo sono felice!”

I prossimi progetti

Prossimi progetti?

“Sto già lavorando ad un nuovo brano, un nuovo singolo, una ballad potente con un testo importante accompagnato da una ricerca minuziosa di suoni elettronici e acustici. Inoltre a breve ci saranno delle novità importanti…ma ancora è presto per svelarle!”

Giulio dimostra ogni giorno la sua forte passione per la musica e dichiara di essere felice e orgoglioso di essere sostenuto dalla sua amata terra: “sono nato e cresciuto nella mia splendida Calabria, radicato qui dalle mie origini, dal calore della gente, dagli squarci e dagli scenari spettacolari che offre la natura. Sono qui nella mia Reggio Calabria, musa ispiratrice di alcuni miei versi, dove ogni giorno coltivo la mia più grande passione…la musica!”

VIDEO UFFICIALE DI “COBALTO“: https://www.youtube.com/watch?v=pHEjyEQCvhQ