Il cantautore calabrese Michelangelo Giordano vola in Georgia
Il cantautore calabrese Michelangelo Giordano vola in Georgia per rappresentare l'Italia al festival internazionale Tetri Tolia dal 15 al 18 novembre
02 Novembre 2018 - 17:54 | di Pasquale Romano
“Il 14 novembre il cantautore Michelangelo Giordano volerà in Georgia con la sua musica per rappresentare l’Italia e l’associazione “Georgia in Calabria” all’International Art Festival “Tetri Tolia”.
L’iniziativa realizzata dall’Art Center Harmony & Studio Tetri Tolia, avrà un richiamo ed un’esposizione di carattere internazionale con artisti provenienti da vari Paesi d’Europa e non solo. Michelangelo Giordano rappresenterà, con la sua musica, l’Italia salendo sul palco dell’International Art Festival dal 15 al 18 novembre.
Per l’occasione il cantautore calabrese presenterà anche alcuni brani del suo prossimo album in uscita a breve; un album prodotto dai produttori Stefano Pulga ed Antonio Pirillo”, le parole di Gianmarco Crea vice presidente dell’associazione Georgia in Calabria
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