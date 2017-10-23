Il cantautore reggino Andrea Milasi si racconta a CityNow: ‘Scrivo perché sono innamorato della musica’ – VIDEO

di Beniamino Strani – “Faccio tirocinio forense, ma il mio sogno è vivere della mia musica”.

Esordisce così l’emergente cantautore reggino Andrea Milasi, classe 1987, autore e compositore del suo primo singolo ‘Combustione’, arrangiato dall’ex concorrente di Amici Rosario Canale.

“Il titolo della canzone mi riporta al sentimento di ardore e felicità che provo quando sono con la mia ragazza. Per me il linguaggio musicale è il significato delle mie emozioni, che spero di trasmettere agli altri”.

Di fatti i suoi riferimenti musicali sono Gazzè, Battisti, Silvestri, Caparezza che hanno fatto dei loro testi una testimonianza velata e ironica di critica sociale. La passione musicale di Andrea nasce sin da piccolo, quando ha imparato da autodidatta il pianoforte e che gli concede oggi di comporre musica per sfogare i suoi sentimenti. Ha inoltre vinto l’RC Music Festival 2017, partecipato alla decima edizione del tour Music Fest di Mogol a Messina, e aperto il concerto al Limoneto dei Velk e di Ricky Jo: “Per me sono state esperienze molto gratificanti, che mi hanno permesso di avere un rapporto reciproco di opportunità con la mia città”.

Il video di ‘Combustione’ è una conferma della sua interdipendenza territoriale, per la scelta delle ambientazioni come Capo d’Armi , Condera e Chianalea, a cui è anche legato per aver conosciuto la sua ragazza a cui è dedicata la canzone.

‘Un’ustione che vien da dentro’ è per lui l’amore, citando il suo singolo, e che vorrebbe ancora poter esprimere in nuove opportunità e progetti: “Mi piacerebbe che Reggio desse sempre più voce a chi vuole averla, a chi ha bisogno di parlare attraverso la propria passione”.

Presto è in uscita il suo nuovo brano ‘Il sole dietro l’angolo’, augurandoci che nella carriera di Andrea il sole sia sempre raggiante.