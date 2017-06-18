Il reggino Michelangelo Giordano alla Festa Europea della Musica

Il 21 Giugno, giorno del solstizio d’estate si celebra in tutta Europa la Festa della Musica. Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere internazionale coinvolgendo contemporaneamente, ad oggi, più di 60 città europee.

Anche Reggio parteciperà all’evento, con una festa patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali e dal Comune di Reggio Calabria, l’appuntamento è per il 21 Giugno alle ore 21:00.

La meravigliosa Arena dello Stretto farà da cornice a questo imperdibile evento con ingresso gratuito.

L’evento, organizzato in collaborazione con Siglaeffe Spettacoli, ospiterà sul palco il cantautore calabrese Michelangelo Giordano che proporrà alcuni brani del suo album “Le strade popolari“.

Un album ricco di sonorità etno-folk con alcuni brani in lingua italiana ed alcuni in lingua dialettale calabrese.

Il progetto musicale del cantautore reggino ha acceso l’attenzione grazie ai suoi contenuti artistici e sociali, ottenendo il riconoscimento dal Premio Amnesty International ed importanti collaborazioni con l’Università degli Studi di Milano, dove il cantautore reggino ha tenuto due seminari-concerti ispirati dall’album “Le Strade popolari”.