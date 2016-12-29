Tutto pronto in Calabria per festeggiare il capodanno in piazza e accogliere il 2017 con degli ospiti d’eccezione.

Come già annunciato la star del capodanno cosentino sarà Alvaro Soler. Il cantante spagnolo si esibirà durante la notte di San Silvestro nel tradizionale concerto di fine anno che si terrà in questa nuova edizione nella rinnovata piazza Bilotti. Il 2017 a Cosenza partirà dunque in allegria ballando a ritmo latinoamericano e cantando sulle note dei migliori successi di Alvaro, come “Sofia”, “El mismo sol” e “Libre”.

A Catanzaro invece, più precisamente nel centro storico, trenta minuti dopo la mezzanotte, doppio concerto con Eman, Opa Cupa e Pega Onda in piazza Prefettura. Musica no stop per il capodanno catanzarese: dalle 4 in poi infatti assisteremo ai concerti in notturna a palazzo comunale con Simona Sciacca.

Tanta musica da ascoltare e soprattutto da ballare anche a Crotone con Francesco Facchinetti, popolarissimo disc jockey, cantante, conduttore televisivo, attore e produttore discografico che augurerà dal palco allestito sul Lungomare Cristoforo Colombo un buon anno a tutti i crotonesi. Il Lungomare si trasformerà in una discoteca all’aperto con Vinjay e tanti altri dj di fama nazionale, dove protagonista indiscussa del “Capodanno sotto le stelle” sarà la musica.