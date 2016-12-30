Capodanno di cultura: secondo veglione in libreria Ave
Letture, giochi e musica tra gli scaffali per brindare ai libri: la libreria Nuova Ave e SpazioTeatro ripropongono il Capodanno di cultura
30 Dicembre 2016 - 14:17 | di Federica Geria
Aperta nel 1950 in piazzetta S. Giorgio a Reggio Calabria, inizialmente come punto vendita dell’omonima casa editrice romana, la libreria Ave si trasforma quasi subito in un cenacolo di intellettuali che ne fanno il loro punto di incontro. Anche Corrado Alvaro, il più grande scrittore calabrese, era solito frequentarla durante le sue visite reggine.
Un punto di riferimento per i lettori
Oggi si trova sul Corso Garibaldi e si afferma sempre piu come punto di riferimento per i reggini amanti della lettura, studenti, universitari, docenti, intellettuali.
“A differenza delle grandi catene preferiamo ancora oggi il contatto con il pubblico: la nostra affezionata clientela così come i turisti di passaggio in città sanno di potere trovare da noi non solo il libro che desiderano ma anche un ambiente informale in cui chiedere informazioni, scambiare idee, incontrare gli amici.”
Il secondo veglione in libreria
Proprio su queste basi si fonda la scelta di replicare l’appuntamento di un Capodanno di cultura: infatti la libreria Nuova Ave in collaborazione con SpazioTeatro propone il secondo veglione in libreria, invitando tutti a brindare insieme in mezzo ai libri.
Per tutta la notte potrete assistere ad interessanti letture, accompagnate da giochi e musica, per una festa in omaggio ai libri e ai lettori.
Dopo il successo della scorsa edizione, Fabio Saraceno, titolare della libreria, aveva dichiarato: “Vedere tutta questa gente che preferisce delle letture di libri a una festa in qualche bel locale mi spinge a continuare: questa è la strada giusta!”.
EVENTO: https://www.facebook.com/events/443024185821806/
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