Melito, in migliaia per festeggiare il 2026 con Paolo Belli e la sua Big Band – FOTO

Grande festa di inizio anno sul Lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo, dove in migliaia hanno cantato e ballato con un travolgente Paolo Belli e la sua esplosiva Big Band, protagonisti fino a qualche giorno fa di Ballando con le Stelle su Rai1. L’evento, predisposto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nel quadro del suo ricco programma di eventi natalizi, è stato fortemente voluto dal giovane sindaco Tito Nastasi che, prima dell’inizio, ha formulato al pubblico i suoi auguri di buon anno insieme al promoter Ruggero Pegna, a cui è stata affidata l’organizzazione. Festa nella festa per il produttore lametino, a cui si deve la storia dei grandi live nazionali e internazionali in Calabria, che ha così cominciato la sua quarantesima stagione di eventi.

Lungomare gremito, nonostante il freddo, per un formidabile Paolo Belli che ha trascinato in oltre due ore di puro divertimento le migliaia di persone di ogni età, accorse anche da altre località della regione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Da straordinario mattatore del palcoscenico, ha intervallato i suoi brani gioiosi e pieni di energia con battute, gag, improvvisazioni, contagiando tutti d’allegria.

Paolo Belli ha confermato anche a Melito, centro turistico della punta dello stivale, tutta la sua bravura con uno show inimitabile, tra i pochi ad avvalersi di una potente sezione di fiati sullo stile delle big band americane. Nella ricca scaletta sono arrivati tutti i suoi grandi classici, mix energico di hit irresistibili come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, canzoni più recenti come Voglio tutto l’amore che c’è e tanti altri successi arrangiati in nuove versioni, oltre alle cover di brani intramontabili cantati con tutto il pubblico, come Azzurro di Paolo Conte o un medley dedicato a Renato Carosone.

Un concerto pieno di swing, dal sound inconfondibile caratterizzato dall’immancabile presenza della sua strepitosa Big Band, con numerosi siparietti, tra cui quello con il sindaco di Melito con cui, a fine concerto, ha stappato una bottiglia di spumante tra gli applausi del numerosissimo pubblico. Bravissimi tutti i musicisti, a tratti anche “attori”, capaci di fare da spalla ad un Paolo Belli scatenato e irresistibile: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

Per il traguardo dei 40 anni di eventi, Pegna ha già confermato una stagione ricca di grandi appuntamenti, tra cui alcuni colossal musicali a cominciare da La Divina Commedia Opera Musical di Marco Frisina, prodotta dalla Mic, con la regia di Andrea Ortis, il libretto di Gianmario Pagano ed effetti immersivi 3D, che andrà in scena dal 5 al 7 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Dal 7 al 9 maggio, poi, arriverà sempre a Reggio, ma al Palacalafiore per l’imponente allestimento, Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, prodotto da Vivo Concerti, con gli storici protagonisti Di Tonno, Matteucci, Galatone, affiancati da new entry scelte dallo stesso autore. Il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza è in programma la Prima dell’Opera Fortunata di Dio dedicata alla Serva di Dio Natuzza Evolo, scritta dallo stesso Pegna, insieme ad Ortis che ne cura la regia, con le musiche di Francesco Perri.

Tra questi spettacoli, il 9 marzo al Teatro Rendano il concerto di Sergio Cammariere, il cantautore crotonese che da poco ha pubblicato il nuovo album. Confermati alcuni progetti originali ideati in questi anni: da “Fatti di Musica Estate 2026” che toccherà varie location turistiche della regione, al Reggio Live Fest di settembre sul Lungomare di Reggio Calabria.