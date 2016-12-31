A Capodanno occhi al cielo: in arrivo una cometa

Nella notte di Capodanno una cometa sarà visibile vicino alla luna: quando guardare il cielo e perché conviene procurarsi un binocolo

Il nuovo anno non ci aspetta solo con nuove sorprese e nuovi propositi ma con una cometa.

Tra la notte del 31 dicembre e il primo gennaio, potremo accogliere il 2017 in modo insolito.

Dimenticate lenticchie e cotechino, bollicine e festoni perché daremo il benvenuto al nuovo anno col naso all’insù. Secondo la NASA, la vigilia di capodanno, vedremo nel cielo una cometa.

La cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková

La cometa, chiamata 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková dall’astronomo che la scoprì nel 1948, completerà la sua orbita proprio in questo anno, e la notte di capodanno sarà visibile a occhio nudo vicino alla luna.

La cometa, durante tutto il 2016, è stata monitorata e la sua comparsa nei telescopi casalinghi è avvenuta il 15 dicembre. Si è mossa lentamente e nella notte del 31 raggiungerà il suo apogeo.

Visibile già dopo il tramonto e rimarrà alcune ora nel cielo fino a scomparire definitivamente dietro la luna.

Sebbene molto visibile a tutti coloro che popolano l’emisfero nord, gli scienziati raccomandano di procurarsi un binocolo oppure un telescopio per poterne apprezzare tutta la bellezza.

Le comete tra fascino e credenze

Le comete da sempre affascinano le persone, alcuni la indicano come segno divino. Pensate che la cometa è presenta anche nella storia dove viene raffigurata una cometa che indica la strada ai magi.

Per altri simbolo di cattivi auspici, sta di fatto che le comete visibili ad occhio nudo hanno sempre suscitato un grande fascino e vederlo ad occhio nudo suscita ancora più entusiasmo specialmente ai più piccoli.

Cosa sono le comete

Le comete sono dei corpi celesti diverse dalle stelle o dai pianeti. Essi sono composte per lo più da ghiaccio e gas volatili e grazie proprio a questa loro consistenza creano quella scia luminosa che sublima con il calore del sole, lasciando dietro di sé una scia luminosa, la cosiddetta coda.

Possono avere forme e dimensioni diverse, ma difficilmente sono più grande di un asteroide (un corpo terrestre fatto di roccia).

Nonostante la loro orbita instabile e non sempre prevedibile, le comete sono sempre state oggetto di studio e di fascino, ancora oggi oggetto di studio.

Ma se il 31 sera siete troppo impegnati nei festeggiamenti, non preoccupatevi, potrete vedere di nuovo la 45/P nel cielo intorno al mese di febbraio.