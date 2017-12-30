‘Capodanno a Piazza Duomo’ revocata l’autorizzazione
Deep Club rinuncia all'evento e il Comune revoca l'autorizzazione: la nota ufficiale sul Capodanno 2017 annullato in Piazza Duomo a Reggio Calabria
30 Dicembre 2017 - 14:35 | di Eva Curatola
Annullato il Capodanno in Piazza Duomo. Segue la nota del Comune di Reggio Calabria:
Revoca Autorizzazione associazione DEEP Club – “Capodanno a Piazza Duomo” del 31-12-2017
Il Dirigente del Settore “Urbanistica – Cultura” – Turismo, con nota prot. n. 204627 del 30.12.2017:
Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 204626 del 30-12.2017, con la quale l’Associazione “Deep Club” rinuncia all’organizzazione dell’evento;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover revocare la citata autorizzazione prot. n. 204082 del 28.12-2017, in considerazione del venir meno dell’evento;
REVOCA
l’autonzzazione prot. n. 204082 del 28.12.2017 allo svolgimento dell’evento “Capodanno a Piazza Duomo”.
QUI la nota integrale
Fonte: comunereggiocalabria.it
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