Ancora una volta la periferia diventa protagonista dei migliori Capodanni in città. La nuova location è quella di Villa Morgana a Villa San Giovanni, una dimora di prestigio con una posizione panoramica fantastica.

“Abbiamo scelto questa Villa – confessa Marco Viglianti – perché è una delle più belle in città. Elegante, sobria e spaziosa, adatta ad un veglione ma anche per sentirsi come a casa”.

Il tema Belle Époque

The Gentlemen e Miami Club Privee hanno deciso di organizzare per il 2018 una serata indimenticabile, all’insegna del divertimento con un tema speciale: la Belle Époque.

“Abbiamo scelto questo tema perché si sposa bene con il Capodanno e con la Villa in sé”.

Preparatevi a tirar fuori dall’armadio merletti, paillettes e perline, cappelli vistosi ed abiti dalle scollature stravaganti. I primi anni del ‘900 sono tutt’oggi famosi in tutto il mondo per il radicale cambiamento che hanno apportato nella società. Quello stesso cambiamento che il Capodanno in Villa vuole portare a Reggio: “Non volevamo organizzare il solito veglione di massa, ma dare vita a qualcosa di più innovativo, una specie di Capodanno per molti ma non per tutti”.

E ad una serata così rivoluzionaria non possono di certo mancare ospiti importanti in grado di soddisfare le aspettative dei reggini. Guest Star dell’evento sarà infatti Federico Scavo, dj e produttore, stella nascente d’Italia che con la sua musica si è guadagnato il rispetto e la notorietà a livello internazionale.

Le due zone musicali della serata

Non solo discoteca a Villa Morgana per il Veglione 2018. Per il Capodanno in Villa sono previste due zone musicali diverse.

Se da una parte gli ospiti potranno ballare nella Main Room, situata nella zona salotto veranda, dove protagonista sarà il Dj internazionale accompagnato da Atty Campagna, Vicky Production, Desiree Nobile, Miky C e Peppe Macheda, dall’altra, per chi preferisce qualcosa di più sobrio e che si avvicini alla tradizione, vi sarà la Made in Italy Zone a bordo piscina, animata da Mr. Enrys, Piros & Simon Bat. “Cerchiamo di portare gente anche dalla vicina Sicilia per offrire sempre nuovi spunti ai reggini”.

Un party esclusivo a numero limitato

Si tratta di un party esclusivo, in cui il numero dei biglietti è limitato.

“Attenti a ciò che desiderate, perché potreste ottenerlo”.

Il Countdown per la serata più attesa dell’anno è ormai iniziato. Pronti a tuffarvi nel mondo della Belle Époque con il #CapodannoInVilla? The Gentlemen e Miami Club Privee vi aspettano a Villa Morgana, Via Carrubbara, Villa San Giovanni. Per info, ticket e tavoli: 3398151125 (Marco) 3458705109 (Gabba)