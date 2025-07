Alta Velocità in Calabria, Caracciolo replica alle accuse sul finanziamento: ‘Nessun scippo di fondi’

"Le risorse per la Calabria sono tutte messe a terra e i lavori sono in corso" le parole dell'assessore regionale

“Ci risiamo. Ancora una volta, c’è chi diffonde notizie false sull’Alta Velocità in Calabria, e chi le riprende senza approfondire la questione”. È così che Stefania Caracciolo, assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, ha risposto alle recenti polemiche riguardo al finanziamento dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

La precisazione della Giunta Regionale

Caracciolo ha ribadito che la Giunta regionale non ha alcuna intenzione di ingannare i cittadini e sta lavorando senza sosta per realizzare quelle infrastrutture fondamentali per la Calabria, che per anni sono state trascurate dalle amministrazioni precedenti. “Sul tema dell’Alta Velocità assistiamo a una bufala periodica che viene rilanciata come se fosse una novità, ignorando le informazioni già precedenti”, ha dichiarato l’assessore.

La questione del finanziamento PNRR

Secondo Caracciolo, l’operazione in corso riguarda la gestione dei fondi nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Con l’approssimarsi della scadenza dei fondi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha deciso di integrare i fondi PNRR con altre risorse statali per garantire che gli interventi non restino incompleti. Ad oggi, nessun intervento risulta essere stato definanziato, ma sono solo modificate le percentuali di fondi PNRR e di fondi statali.

La disponibilità delle risorse

Caracciolo ha anche sottolineato che, a ogni rapporto semestrale, il numero dei fondi può variare, ma questo non deve essere interpretato come un nuovo scippo. “Non esiste alcuna distrazione di fondi per l’Alta Velocità Sa-Rc“, ha chiarito, confermando che le risorse sono sempre state disponibili e che la calabria ha circa 12 miliardi di euro destinati all’opera. Il governo Meloni, ha precisato l’assessore, non ha alterato alcun capitolo di spesa per le opere già programmato in Calabria.

I lavori in corso

Infine, Caracciolo ha sottolineato che le opere finanziate sono in fase di esecuzione o, comunque, in procinto di avvio. Le risorse, ha detto, sono quindi tutte pienamente messe a terra, contrariamente a quanto accaduto in passato, quando simili progetti sono rimasti in sospeso per troppo tempo.