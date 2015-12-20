Carrozzine: oggi alle 15 Kleos Lazzaro-Viola Bic
La Viola Bic, reduce dal successo contro il Cus Catania, affronta in un derby tutto reggino la Polisportiva Kleos di Lazzaro alla scuola Ibico di via Enotria
20 Dicembre 2015 - 12:48 | di Federica Geria
Torna in campo nel pomeriggio la Viola Bic. I ragazzi di coach Cugliandro, reduci dal successo di sabato scorso contro il Cus Catania, affronteranno la Polisportiva Kleos di Lazzaro in un derby tutto reggino. L’appuntamento è per le ore 15 alla scuola “Ibico” di via Enotria a Reggio Calabria.
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