Cosenza vince le Cartoniadi della Calabria, il campionato della raccolta differenziata di carta e cartone organizzato da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – e dalla Regione Calabria. Grazie ad un incremento significativo della raccolta (quasi il 50% e con un pro capite che da 40 kg/ab ha raggiunto i 60 kg/ab, ben oltre il pro capite nazionale di 53 kg/ab), il Comune di Cosenza si è aggiudicato il titolo di campione del riciclo e il premio di 30.000 euro messo a disposizione da Comieco. Secondo e terzo rispettivamente si sono posizionati i comuni di Catanzaro e Reggio Calabria.

La sfida di dicembre tra sei comuni calabresi

Per un mese intero, dall’1 al 31 dicembre 2017, i comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia si sono sfidati in una gara di raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino raggiungendo, in media, importanti risultati. Dopo Cosenza, infatti, Catanzaro ha registrato un incremento della raccolta raggiungendo un pro capite appena sotto i 52 kg/ab, in linea con il dato nazionale. Bene hanno fatto anche i cittadini di Reggio Calabria con un aumento della raccolta di carta e cartone di oltre 33% e quelli di Lamezia Terme con un +7%.

“Il miglioramento della performance di raccolta differenziata e l’allineamento verso la media nazionale è uno degli obiettivi principali della Giunta Oliverio. Anche quest’anno – ha rimarcato l’Assessore Regionale all’Ambiente Antonella Rizzo – con il 35/40% abbiamo raddoppiato le percentuali di raccolta differenziata. Un risultato che va ascritto anche all’impegno fattivo delle Amministrazioni comunali, che abbiamo e stiamo supportando attraverso dei finanziamenti mirati, volti a potenziare e avviare la raccolta differenziata. L’iniziativa delle Cartoniadi organizzate e promosse da Comieco si inserisce in questa attività e dimostra che la Calabria è sulla strada giusta per giungere ai più alti livelli di performance di raccolta e in linea con gli standard nazionali ed europei.”