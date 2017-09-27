“Vogliamo che venga garantito il diritto alla salute, anche e soprattutto in zone particolarmente delicate. I presidi sanitari di base situati in aree periferiche devono poter continuare a svolgere la loro funzione: non accettiamo tagli che mettono in dubbio il diritto alla salute in nome di un presunto efficientamento”.

Lo scrive in una nota il Presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto, e Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari dopo aver appreso la notizia del taglio dell’orario delle attività assistenziali da h24 a solo 12 ore al giorno del Punto di primo intervento della Casa della Salute di Scilla (ex ospedale “Scillesi d’America”).

“Tagli con cui si nega ai cittadini il diritto di ricevere cure di qualità, andando a colpire una porzione assai importante di territorio che comprende tutto l’entroterra e gran parte della Costa Viola, spingendosi fino alla Locride” continua Vizzari.

Ecco perché “insieme agli altri sindaci saremo in prima fila per impedire che ciò avvenga, avviando tutte le azioni possibili e portando la nostra presenza in ogni sede istituzionale. Questo non è altro che l’ennesimo colpo inferto a quella parte di sanità che per sopravvivere non ragiona sulle grandi finanziarie ma su quello che un tempo era la vera tutela alla salute del cittadino e cioè il tessuto sociale in cui operano. Noi chiediamo invece di investire, con risorse adeguate, nella sanità come strumento di equità sociale e fattore di crescita, elementi indispensabili anche per affrontare la grave crisi che vive il nostro Paese”.