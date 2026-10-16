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Inseguimento sul lungomare: arrestato un uomo, tre poliziotti feriti a Catanzaro

Morelli (Fsp Polizia): “Profonda vicinanza ai colleghi feriti, straordinario esempio di coraggio e spirito di servizio”

16 Ottobre 2026 - 14:32 | Comunicato stampa

Volante

Un inseguimento ad altissima tensione sul lungomare e un fermo complesso condotto sulla spiaggia hanno visto gli equipaggi della Squadra Volante bloccare un uomo in fuga, poi tratto in arresto per resistenza e lesioni. Un intervento delicato e decisivo che ha tutelato l’incolumità dei tanti cittadini presenti, ma che ha purtroppo comportato il ferimento di tre poliziotti, a cui sono state riscontrate prognosi fino a 15 giorni.

Sull’episodio interviene Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato:

“A nome di tutta la Segreteria Provinciale dell’FSP Polizia desidero esprimere la più affettuosa e sentita vicinanza ai tre colleghi rimasti feriti durante il servizio di questa notte, augurando loro una rapida e completa guarigione. L’episodio dimostra ancora una volta con quanta dedizione, coraggio e professionalità le donne e gli uomini delle Volanti operino sul territorio per garantire la sicurezza della nostra comunità.”

“I nostri colleghi delle Volanti rappresentano il primo e più immediato presidio dello Stato a tutela della collettività, affrontando ogni giorno situazioni complesse con straordinaria prontezza e spirito di sacrificio” – prosegue Morelli. – “A loro e a tutte le donne e gli uomini in divisa va il nostro più profondo ringraziamento per il costante impegno quotidiano sul campo a salvaguardia della legalità e della serenità di tutti i cittadini.”

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