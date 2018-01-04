L’Associazione Culturale Calabria Live propone un Tributo speciale al grande Beniamino Gigli, in occasione del 60° della scomparsa, organizzando per venerdì 5 gennaio al Teatro Comunale una proiezione straordinaria del film “Un uomo e una voce” di Giuseppe Conti – inedito per Catanzaro – che vede protagonista il tenore catanzarese Stefano Gagliardi, nel doppio ruolo di attore e cantante.

L’evento, curato dal giornalista Santo Strati, ha il patrocinio del Comune di Catanzaro Assessorato alla Cultura che – come ha dichiarato l’assessore Ivan Cardamone – vuole commemorare la figura del grande tenore attraverso il giovane talento della lirica e del belcanto di Stefano Gagliardi, già orgoglio di Catanzaro e di tutta la Calabria.

Un film omaggio al grande tenore

Il film è un omaggio dell’Italia tutta al genio e alla maestria del grandissimo tenore che ha portato un’immagine altamente positiva del nostro Paese nel mondo, lasciando un ricordo indelebile delle sue interpretazioni e della sua musica. Che sia un catanzarese (Stefano Gagliardi) a interpretarne il ruolo negli anni giovanili – i più importanti nella costruzione del successo che sarebbe seguito – offre l’opportunità di far ricordare a Catanzaro e ai suoi giovani un grande della lirica e del belcanto e indicare come l’impegno e i sacrifici possano far emergere il talento nell’arte, nello spettacolo, ma anche e soprattutto nella vita.

La speciale proiezione del film realizzato dal regista Giuseppe Conti, vedrà la partecipazione del protagonista Stefano Gagliardi, del regista e del direttore della fotografia Daniele Donati e del fonico in presa diretta Francesco Sardella. Quest’ultimi ottimi realizzatori di una splendida foto-grafia il primo, di un eccezionale suono in presa diretta l’altro. Stefano Gagliardi, nei panni di Gigli, nel film canta, infatti, in presa diretta le arie del grande tenore, con una suggestione senza eguali, in grado di suscitare profonde emozioni.

Stefano Gagliardi, allievo di Pavarotti

Già allievo del grande Maestro Luciano Pavarotti, Stefano Gagliardi è la “voce” di Catanzaro, della Calabria che sa conquistare i suoi spazi e cogliere i frutti del proprio talento, è un protagonista di successo che porta onore e lustro alla Città che gli ha dato i natali e che va orgogliosamente fiera di questo giovane figlio dal grande temperamento artistico cui riservare un corale e meritatissimo apprezzamento.