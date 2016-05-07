Catarock, this land is your land. La prima Woodstock in Calabria!

Una piccola Woodstock nella vallata del Sant'Agata, aperta a tutte le band reggine e dedicata alla Madre Terra e a Woody Guthrie

1° MUSIC FESTIVAL RADUNO che si terrà nella contrada Mulineddu CATAFORIO. Sarà la nostra piccola Woodstock che darà l’opportunità a tutte le band reggine e non di esibirsi e stare insieme condividendo musica e amicizia.

ENTRATA LIBERA !

Come iscrivere la propria band al festival

ISCRIZIONE BAND:

Per iscriversi è semplice: basta copiare il link della propria band nell’evento scrivendo il luogo di provenienza, lasciando un contatto del responsabile.

SPECIAL : le prime 10 band iscritte saranno stampate sulla maglia ufficiale del Festival.

N.B: é possibile iscriversi anche come musicista singolo per eventuale jam (indicate nome/cognome ed il vs pezzo preferito)

MISSION:

Questa prima edizione vogliamo dedicarla alla MADRE TERRA generatrice della vita e fonte di sostanza. Sosteniamo con forza il Rispetto per la Terra, la diversità e l’unicità culturale , contro un mondo sempre più omologato e piatto. Nel nostro caso specifico, teniamo a dare rilievo alla nostra splendida Vallata del S.Agata, come territorio vivo e ricco di storia in cui le energie giovanili stanno emergendo sempre di più e si fondano alle tradizioni con coraggio e rispetto. Come dice il nostro slogan: QUESTA TERRA E’ LA TUA TERRA! il “nostro” diventa “tuo” e noi vogliamo condividerla con chiunque senza alcuna remora.

La dedica a Woody Guthrie

WOODY GUTHRIE

Abbiamo deciso di dedicare questa prima edizione alla straordinaria figura di WOODY GUTHRIE il cantautore folk/singer, vagabondo oper scelta che canta per i poveri e per il “quarto stato”. Chi meglio di Guthrie è stato così legato alla terra, agli uomini che l’hanno dissodata, lui che l’ha percorsa a piedi, sui treni merce da clandestino, per le strade affamate delle periferie. La sua splendida canzone diventa così per noi lo slogan del nostro festival: THIS LAND IS YOUR LAND. THIS LAND IS MY LAND…THIS LAND IS MADE FOR YOU AND ME . (Questa Terra è la tua terra. Questa Terra è la mia terra…Questa Terra è fatta per me e per te).