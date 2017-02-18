Catona Blues Festival: tre giorni di pace, amore e musica

Tre giorni di musica, corsi e seminari sul lungomare di Catona in ricordo di un pioniere del blues italiano: prezzi, abbonamenti e come acquistare i biglietti

L’associazione socio culturale Metropolis, organizza dal 21 al 23 luglio 2017 il 1° “Catona blues festival” dedicato al bluesman romano Roberto Ciotti, morto qualche anno addietro e pioniere del rock blues italiano.

Tutti i concerti, avranno luogo sul lungomare di Catona (RC), all’interno degli ex campetti da tennis. Per ogni tipo di informazione e per acquisto biglietti (numero limitato) rivolgersi direttamente all’associazione socio culturale metropolis, via figurella 126 – 89135 catona (reggio calabria) e/o ai numeri telefonici 339/8600762 – 338/2543345. Per qualsiasi richiesta potrete anche inviare una e mail a: metropolis.onlus@libero.it.

Il prezzo del biglietto per ogni singola giornata, durante la quale si svolgeranno concerti, corsi, seminari ed altro e’ fissato a 10,00 euro e l’abbonamento per i tre giorni e’ fissato a 25 euro.

I biglietti e l’iscrizione ai vari corsi e seminari, verranno effettuati fino ad esaurimento. L’acquisto dei biglietti direttamente al botteghino nei giorni 21 – 22 – 23 luglio avra’ un costo di 15,00 euro al giorno. Avvertiamo che i biglietti hanno un numero limitato e la prevendita inizia il 15 gennaio 2017.