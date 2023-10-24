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Buon compleanno CDM Sky Service: da 7 anni un punto di riferimento per i reggini

Consulenze, sopralluoghi, preventivi e le speciali promozioni su Wi-Fi e Sky Glass. Scopri tutti i servizi del punto vendita

24 Ottobre 2023 - 17:55 | di Redazione

Cdm Service Sky 1

CDM Sky Service di Reggio Calabria festeggia i suoi 7 anni di attività.

Lo store, ubicato sul ponte della Libertà, è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per reggini e non solo, dando vita ad una catena di successo, grazie alla collaborazione  sia di diversi punti vendita Sky dislocati sul territorio, sia della rete degli installatori ufficiali.

CDM Sky Service: i servizi disponibili

Punto vendita CDM Sky Service di Reggio Calabria, foto dell'anniversario

Grazie ad un team qualificato, affiatato e sempre motivato ed alla professionalità maturata in anni di esperienza, CDM Sky Service è in grado di trovare soluzioni adeguate alle esigenze dei clienti e mantenere l’attenzione ai dettagli e alla qualità.

Sky, marchio leader nel campo dell’intrattenimento e delle telecomunicazioni non è più solo un abbonamento per appassionati del piccolo schermo.

Tra i servizi disponibili e più richiesti dalla clientela a CDM Sky Service vi sono infatti:

  • l’installazione sat e digitale terrestre;
  • Sky Wi-Fi, con servizio a casa del cliente dove è presente la copertura di fibra pura – Con la Fibra100% navighi fino a 1 Gb/s e fai felice tutta la famiglia. Ultraveloce e senza limiti.
  • Sky Glass, molto più di una TV super tecnologica dove guardare i programmi Sky, tutti i canali del digitale terrestre e le tue app preferite;
  • consulenze caro bollette energetiche;
  • sopralluoghi e preventivi gratuiti nei condomini;
  • attività di supporto e manutenzione.

CDM è il service di zona per Reggio Calabria e la sua provincia, oltre che per la città di Vibo Valentia.

Maggiori informazioni

CDM Sky Service di Reggio Calabria, centro Sky a viale Nicola Manfroce

CDM Sky Service si trova in Viale Nicola Manfroce, 3 a Reggio Calabria.

Numero di telefono 096548282

Lunedì al venerdì: 09:00/12:30 – 16:00/19:30;

Sabato 09:00/12:30

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