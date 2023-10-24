Buon compleanno CDM Sky Service: da 7 anni un punto di riferimento per i reggini
Consulenze, sopralluoghi, preventivi e le speciali promozioni su Wi-Fi e Sky Glass. Scopri tutti i servizi del punto vendita
24 Ottobre 2023 - 17:55 | di Redazione
CDM Sky Service di Reggio Calabria festeggia i suoi 7 anni di attività.
Lo store, ubicato sul ponte della Libertà, è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per reggini e non solo, dando vita ad una catena di successo, grazie alla collaborazione sia di diversi punti vendita Sky dislocati sul territorio, sia della rete degli installatori ufficiali.
CDM Sky Service: i servizi disponibili
Grazie ad un team qualificato, affiatato e sempre motivato ed alla professionalità maturata in anni di esperienza, CDM Sky Service è in grado di trovare soluzioni adeguate alle esigenze dei clienti e mantenere l’attenzione ai dettagli e alla qualità.
Sky, marchio leader nel campo dell’intrattenimento e delle telecomunicazioni non è più solo un abbonamento per appassionati del piccolo schermo.
Tra i servizi disponibili e più richiesti dalla clientela a CDM Sky Service vi sono infatti:
- l’installazione sat e digitale terrestre;
- Sky Wi-Fi, con servizio a casa del cliente dove è presente la copertura di fibra pura – Con la Fibra100% navighi fino a 1 Gb/s e fai felice tutta la famiglia. Ultraveloce e senza limiti.
- Sky Glass, molto più di una TV super tecnologica dove guardare i programmi Sky, tutti i canali del digitale terrestre e le tue app preferite;
- consulenze caro bollette energetiche;
- sopralluoghi e preventivi gratuiti nei condomini;
- attività di supporto e manutenzione.
CDM è il service di zona per Reggio Calabria e la sua provincia, oltre che per la città di Vibo Valentia.
Maggiori informazioni
CDM Sky Service si trova in Viale Nicola Manfroce, 3 a Reggio Calabria.
Numero di telefono 096548282
Lunedì al venerdì: 09:00/12:30 – 16:00/19:30;
Sabato 09:00/12:30
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