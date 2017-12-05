Cecilia Rodrìguez sarà la prima madrina dei Mercatini di Natale a Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. La donna di spettacolo, più discussa e più seguita del momento, taglierà il nastro della manifestazione che apre le porte alla ricca programmazione artistico-socio-culturale invernale della cittadina traentina.

Il programma: Musicando nel Borgo e Capodanno

Il Consigliere comunale delegato al turismo e allo spettacolo di Crosia presenta la serata di apertura dell’ottava edizione dei Mercatini di Natale, in programma il prossimo Mercoledì 6 Dicembre, alle 18.00, in piazza Dante, e annuncia la conferma di altri due grandi format invernali di successo che negli anni scorsi hanno riscosso enorme successo di critica e presenze: Musicando nel Borgo, manifestazione nel cuore del Centro storico, ed il Capodanno in piazza nella notte di San Silvestro.

“Anche quest’anno – dice Francesco Russo – l’Amministrazione comunale, grazie anche al contributo economico di alcune delle più importanti aziende del territorio, proporrà per il periodo natalizio una programmazione di spettacoli importanti, con l’ambizione di poter attirare presenze anche dal resto del territorio della Sibaritide e della Valle del Trionto.

La madrina e l’attesa di visitatori

A partire proprio dall’apertura dei Mercatini di Natale a Mirto Crosia che per l’occasione avranno come madrina e special guest la showgirl Cecilia Rodrìguez. Insieme all’assessore alla Cultura, Graziella Guido – aggiunge – che ha curato, in collaborazione con l’agenzia GG Eventi, l’intera programmazione dei mercatini, abbiamo pensato, infatti, di arricchire la cerimonia inaugurale con un nome di grido che attraverso, appunto, la sua popolarità possa attrarre fan e curiosi elevando, così, la capacità attrattiva dell’intera manifestazione.

Ci attendiamo, dunque, un flusso di visitatori maggiore rispetto agli altri anni. Fermo restando – precisa – che i Mercatini di Natale a Mirto Crosia sono un format completo e vincente che, ormai da otto anni, rappresenta uno degli appuntamenti fissi dell’intera programmazione invernale regionale.

Non solo – prosegue il Consigliere delegato Francesco Russo – insieme allo staff di volontari e consulenti che mi supportano nella programmazione degli eventi, siamo ancora a lavoro nell’organizzazione di Musicando nel Borgo e della Notte di Capodanno in piazza che, ne siamo certi, anche quest’anno riscuoteranno grande successo. Infatti – annuncia Russo – stiamo valutando alcune proposte artistiche che in entrambe le manifestazioni potrebbero vedere protagonisti nomi importanti della musica e dello spettacolo. Francesco Russo: Scelta convinta e dettata dall’enorme popolarità che la showgirl ha riscosso durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ci attendiamo grandi presenze”.