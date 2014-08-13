Cena di beneficenza al Kalura: Maccarrone e Fitness Sport Center raccolgono 2.500 euro destinati alla “Disabili No Limits Onlus”

di Vincenzo Comi – Una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento ma soprattutto della solidarietà. Venerdì 8 agosto, nello splendido scenario del ‘Kalura’, si è tenuta una cena di beneficenza aperta a tutti, ideata dal noto negozio di Antonio Maccarrone sito in via Gebbione 9/C ed il centro ‘Fitness Sport Center’ di Aldo Durante e Bruno Morabito.

Il tradizionale appuntamento, che vede protagonisti una volta l’anno i numerosi clienti del negozio di abbigliamento, ha coinvolto quest’anno anche gli amici del centro per il “benessere” sportivo che hanno sin da subito accolto con entusiasmo il progetto solidale.

L’evento, svolto nella cornice del ‘Kalura’ di Villa S.Giovanni, ha raccolto 2.500 euro, che verranno donati a sostegno della ‘Disabili No Limits Onlus’ di Giusy Versace, atleta paralimpica e campionessa italiana dei 100 e 200 metri. L’associazione dell’atleta reggina ha come mission la raccolta fondi per donare sedie a ruote ultraleggere e protesi in fibra di carbonio, per attività quotidiane e sportive a sostegno di coloro che vivono condizioni economiche svantaggiate. ‘Ogni anno organizziamo un evento autogestito per incontrare i nostri clienti e trascorrere insieme una piacevole serata. Insieme a Bruno Morabito e Aldo Durante, vista l’amicizia che ci lega, abbiamo deciso di unire le forze per programmare una cena di beneficenza con open bar curato dall’azienda vinicola ‘Tramontana’ – spiega Antonio Maccarrone – Già nel Natale dello scorso hanno avevamo raccolto una cifra importante. Vorrei ringraziare le aziende ‘Tramarossa’, ‘Dimattia’, ‘Sonrisa’ ed i negozi ‘Crogiuolo’ e ‘Revid’ che ci hanno sostenuto donandoci alcuni dei loro prodotti nonché l’intero staff di citynow.it per la professionalità dimostrata.’Soddisfatta per la perfetta organizzazione anche l’atleta Giusy Versace che invita tutti a partecipare al quarto anno della ‘Happy Run’.‘Eventi come questo servono a promuovere la pratica sportiva e consentono di sensibilizzare tutti, soprattutto i più giovani, alle tematiche della disabilità e dello sport come terapia e nuova opportunità di vita. Ringrazio tutti gli organizzatori della serata al Kalura e tutti i partecipanti per la loro generosità dimostrata. Con l’importo raccolto aiuteremo un ragazzo disabile calabrese con l’acquisto di protesi che possano agevolare le attività quotidiane. Colgo l’occasione per promuovere l’evento ‘Happy Run’ giunto al suo quarto anno che si terrà domenica 21 settembre sul Lungomare ‘Falcomatà’ di Reggio Calabria. Nel pomeriggio realizzeremo una dimostrazione degli sport paralimpici come vela, basket in carrozzina e tiro con l’arco. Per la prima volta a Reggio Calabria infine arriveranno gli organizzatori del Giro d’Italia Handbike 2014 per partecipare alla HAPPY RUN, la corsa non competitiva che promuove lo sport paralimpico.’CLICCA QUI PER GUARDARE LE FOTO DELL’EVENTO