Cenone di Capodanno: 3 italiani su 4 scelgono di trascorrerlo in famiglia a casa
Il 78% sceglie la tavola di casa: spumante, lenticchie e cotechino sono i protagonisti del cenone secondo l'indagine Coldiretti/Ixè
31 Dicembre 2016 - 10:59 | di Redazione
Più di tre italiani su quattro (78%) consumeranno nelle case il cenone di fine anno mentre tra chi ha scelto di mangiare fuori, il 15% è andato al ristorante e il 3% ha preferito l’agriturismo ed il restante ha fatto scelte diverse.
È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in vista del capodanno per il quale si prevede che saranno destinati alla tavola in media 80 euro a famiglia.
Spumante e lenticchie sulle tavole
Lo spumante, sottolinea la Coldiretti, si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (89%) ed è seguito a ruota dalle lenticchie, presenti nell’88% dei menu per le loro proprietà salutistiche, per la solidarietà con le aree terremotate dove vengono coltivate e forse anche perchè in un periodo di crisi sono chiamate a portar fortuna secondo antiche credenze.
Si abbandonano le mode esterofile del passato con il 9% di italiani che si permettono le ostriche e l’8%, il caviale. Resiste il salmone presente nel 56% dei menu, ma forte è la presenza del pesce locale a partire da vongole e alici per le quali si assiste ad una vera riscossa sulle tavole.
Cotechino e zampone
Forte è la presenza del cotechino nel 72% delle tavole. Si stima che siano serviti 6,5 milioni di chili di cotechini e zamponi, con una netta preferenza per i primi.
Durante le festività di fine anno, precisa Coldiretti, viene utilizzato circa il 90% del totale della produzione nazionale che è in gran parte certificata come Cotechino e Zampone di Modena Igp, ma si rileva anche una apprezzabile richiesta per cotechini e zamponi artigianali, magari acquistati direttamente dagli allevatori, in azienda, nei mercati o nelle botteghe di Campagna Amica, dove la componente di carne italiana è pari al cento per cento.
La solidarietà con i territori del sisma
E tra le importanti novità di quest’anno, conclude Coldiretti, c’è lo spazio dedicato alla solidarietà con quasi un italiano sui 4 (24%) che ha scelto di acquistare prodotti tipici dei territori colpiti dal sisma anche grazie al moltiplicarsi di iniziative come quelle promosse dai mercati di Campagna Amica in tutta Italia.
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