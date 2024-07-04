Reggio, EsteticaiNMente bellezza a 360°: adesso anche settore hair – FOTO

I nuovi ambienti sono stati progettati con un design moderno ed elegante, pensati per offrire un'atmosfera rilassante e confortevole ai clienti

EsteticaiNMente, il rinomato centro estetico di Maria Nicolò a Reggio Calabria, ha recentemente ampliato i suoi orizzonti, aggiungendo il settore Hair ai suoi servizi di eccellenza. Questa nuova espansione, inaugurata lo scorso 1 luglio, rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di EsteticaiNMente: offrire un’esperienza di bellezza completa e indimenticabile.

Bellezza a 360° da EsteticaiNMente

Che tu sia alla ricerca di un nuovo taglio di capelli, un colore brillante, un trattamento rigenerante per la pelle o un momento di puro relax, EsteticainMente è il luogo perfetto per prendersi cura di sé. Non a caso i trattamenti estetici all’avanguardia hanno, negli anni, conquistato un’affezionata clientela, felicissima di poter trovare nel proprio centro estetico di fiducia anche servizi di parrucchiere, di alta qualità.

Una scommessa vinta, quella di Maria Nicolò, fondatrice e anima di EsteticaiNMente, che, dopo il taglio del nastro, ha espresso a cuore aperto la sua gratitudine per il supporto e l’affetto ricevuti:

“Per noi la bellezza non è un punto di vista. Mi sono goduta ogni singolo momento, ogni singolo abbraccio. Ogni emozione, ogni dono che mi avete portato con amore. Chi anche solo per un saluto è passata/o a farci capire quanto è felice per noi. Questa è la mia storia e da domani ne comincia una nuova”.

“Da EsteticaiNMente puoi lasciarti coccolare dalla professionalità e dalla passione del nostro team. La bellezza non è solo un punto di vista, è un’esperienza da vivere ogni giorno”.

Il centro estetico di via Sant’Anna non si è limitato ad ampliare i suoi servizi, ma ha anche rinnovato e ridefinito gli spazi per garantire un’esperienza di benessere totale.

I nuovi ambienti sono stati progettati con un design moderno ed elegante, pensati per offrire un’atmosfera rilassante e confortevole ai clienti. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, dai materiali di alta qualità agli arredi sofisticati, per creare un luogo dove la bellezza e il relax si incontrano armoniosamente.

“Unisciti a noi in questo viaggio di bellezza e benessere, dove ogni dettaglio è pensato per farti sentire speciale. EsteticaiNMente ti aspetta per regalarti momenti indimenticabili e trasformare ogni visita in un’occasione di felicità”.

Maggiori informazioni

EsteticaiNMente è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire nel proprio team di lavoro, tra cui: parrucchiere, estetiste e massagiatrici.

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Per prenotare un appuntamento contattare il numero 0965895553.

EsteticaiNMente si trova in via Sant’Anna I° Tronco 49/H, Reggio Calabria.