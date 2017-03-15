Centro Internazionale Scrittori promuove un reading di lettura

Poeti, scrittori e artisti leggono o commentano versi dialettali e in lingua giovedì 16 marzo alla Sala di San Giorgio al Corso, con la musica degli allievi della Verdi

Giovedì 16 marzo 2017, alle ore 18.00, presso la Sala di S. Giorgio al Corso, Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove un reading di lettura “Versi intrecciati di autori dialettali e in lingua”. Modera la prof.ssa Caterina Silipo. Intervento musicale degli allievi della scuola di musica “G. Verdi” di Reggio Calabria diretta dal maestro Sergio Romeo.

La manifestazione fa parte di un ciclo di incontri che l’Associazione, da più di un decennio, propone per divulgare e valorizzare tematiche protagonisti della nostra regione. Con queste iniziative che hanno una cadenza mensile, il Cis intende allargare ad ogni livello sociale e culturale l’interesse per la letteratura, l’arte, la poesia e la creatività nelle loro variegate espressioni. L’incontro di giovedì è aperto a poeti, scrittori e artisti che potranno leggere o commentare composizioni proprie o di altri autori.