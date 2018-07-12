Render in esclusiva del centro sportivo polivalente e del parco giochi del quartiere: campo da calcio, area verde e un investimento da oltre 2 milioni di euro

L’avevamo annunciato già ieri. Nel quartiere di Condera nascerà un nuovo centro sportivo polivalente. Approvato il progetto esecutivo dell’importante opera, molto attesa dalla comunità del quartiere adesso è il momento di capire come sarà e quali saranno gli effettivi cambiamenti previsti.

Cosa prevede il nuovo centro sportivo

La nuova struttura, presentata nei mesi scorsi in un incontro tra il sindaco Giuseppe Falcomatà e i cittadini di Condera prevede la realizzazione di un’area verde e di un campo da calcio.

Oltre 2 milioni di euro serviranno a finanziare un centro sportivo polivalente e un parco giochi, destinato alle famiglie del quartiere.

«Oggi raggiungiamo un primo importante traguardo sull’iter progettuale – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà – tengo molto alla realizzazione di quest’opera che diverrà un centro di aggregazione per la rinascita del quartiere di Condera, storicamente vivo e vitale, che nell’ultimo decennio ha visto impoverirsi i luoghi e gli spazi di socializzazione, rischiando di trasformarsi in un quartiere dormitorio. Con la realizzazione del centro sportivo e del parco giochi vogliamo dare una risposta soprattutto ai ragazzi e alle famiglie del quartiere. Credo sia a loro che dobbiamo guardare per innescare quel processo di rigenerazione territoriale che punta alla rinascita del quartiere di Condera».

I progettisti e le parole dell’assessore Muraca

Il progetto è stato realizzato dallo studio di progettazione Artuso (progettisti: Arch. Gianni Artuso, Ing. Bruno Arcudi, Arch. Roberto Polimeni, Arch. Felice Tranchese).

«Definita la progettazione esecutiva – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca – nei prossimi giorni sarà avviata la procedura di selezione per l’individuazione della ditta che assumerà il compito di avviare i lavori. Il centro sportivo è un’opera che consideriamo strategica per il rilancio del quartiere».

Vi mostriamo in esclusiva alcuni render della nuova opera.