Centro studi Colocrisi e Telecentro all’iniziativa Amatriciana Solidale

Il Centro studi Colocrisi e lo staff del Telecentro partecipano all'iniziativa per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto

I componenti del Centro studi Colocrisi e lo staff del “Telecentro” “Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservizio” promosso dal Centro Studi “Colocrisi” nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, del Centro studi Colocrisi e lo staff Telecentro (PROGETTO CAGIP) di Reggio Calabria, per dimostrare solidarietà ed aiutare le popolazioni del Centro Italia, colpite dal terremoto nella notte del 24 agosto, parteciperanno alla manifestazione “Amatriciana solidale”, organizzata dal Comune di Reggio Calabria, che si terrà Giovedì 15 settembre dalle ore 18:00 alle 21:00 sul Corso Garibaldi, di fronte al Teatro Cilea.

I suddetti, fanno un plauso agli organizzatori dell’evento e invitano i cittadini a partecipare in maniera massiccia, per poter dare, un aiuto concreto a persone che, in occasione del sigma, hanno perso i cari, i beni ma che con tanta forza d’animo cercano di andare avanti.