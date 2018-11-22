Cessione quote P&P, da domani gli incontri. Ma quante sono le manifestazioni di interesse?
Cessione quote della Reggina: si apre la fase degli incontri tra P&P Sport e chi ha presentato manifestazione di interesse, ma restano dubbi sul numero delle pec
22 Novembre 2018 - 10:24 | di Michele Favano
“….Coloro che avranno presentato una valida “Manifestazione”, ritenuta di concreto interesse, riceveranno, dalle ore 9,00 del giorno 21 novembre 2018 e sino alle ore 20,00 dello stesso giorno, al rispettivo indirizzo pec, copia dei bilanci di esercizio della URBS Reggina 1914 S.r.l.
A decorrere dalle ore 9,00 del 23 novembre 2018 e sino alle ore 20,00 del 29 novembre 2018, previo appuntamento da concordarsi a mezzo pec, la P&P Sport Srl sarà disponibile ad incontrare, separatamente e presso la sede sociale della URBS Reggina 1914 Srl, coloro che avranno presentato una valida e concreta “Manifestazione” per fornire loro ogni indicazione ed elemento utile a formulare una proposta irrevocabile ed incondizionata di acquisto della Partecipazione, con indicazione del prezzo offerto e di ogni altra eventuale condizione.
A far data dalle ore 8,00 del 30 novembre 2018 e fino alle ore 20 del 03 dicembre 2018 dovranno pervenire al predetto indirizzo pec della P&P Sport Srl le Proposte d’acquisto che, entro le ore 20 del successivo 5 dicembre 2018, saranno valutate in forma strettamente riservata e privata, per, quindi, procedere alla successiva selezione ed all’eventuale accettazione della migliore Proposta d’acquisto, restando inteso che la valutazione, la selezione ed eventuale accettazione spetterà esclusivamente alla Proprietà a suo insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare in capo al proponente diritto ad alcuna rivendicazione per danni e/o spese dallo stesso sopportate”.
I nodi cruciali della procedura
In questi tre passaggi i nodi cruciali di una discussione che si avvierà nella giornata di domani, ribadendo un concetto espresso chiaramente nell’invito alla manifestazione di interesse e che parla di proposta d’acquisto che la P&P attende a far data dal 30 di novembre e fino al 3 di dicembre. Dovrà essere dunque chi presenta manifestazione di interesse a formularla, aspetto sul quale Fortunato Martino anche per conto degli altri soci, si è già espresso, dichiarando il proprio disappunto e ritenendo che dovrebbe essere esattamente il contrario. Vedremo.
Ma prima di arrivare alla eventuale proposta, si attende di sapere quantomeno il numero delle manifestazioni pervenute, riuscire ad avere anche i nomi ne sarebbe il completamento. Ad oggi nessun comunicato in tal senso, ricordando che a discrezione della P&P vi è anche la selezione degli incontri che si andranno ad effettuare, come detto, a partire dalla giornata di domani. Non è detto che tutte le pec vengano prese in considerazione.
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