Cessione quote della Reggina: si apre la fase degli incontri tra P&P Sport e chi ha presentato manifestazione di interesse, ma restano dubbi sul numero delle pec

“….Coloro che avranno presentato una valida “Manifestazione”, ritenuta di concreto interesse, riceveranno, dalle ore 9,00 del giorno 21 novembre 2018 e sino alle ore 20,00 dello stesso giorno, al rispettivo indirizzo pec, copia dei bilanci di esercizio della URBS Reggina 1914 S.r.l.

A decorrere dalle ore 9,00 del 23 novembre 2018 e sino alle ore 20,00 del 29 novembre 2018, previo appuntamento da concordarsi a mezzo pec, la P&P Sport Srl sarà disponibile ad incontrare, separatamente e presso la sede sociale della URBS Reggina 1914 Srl, coloro che avranno presentato una valida e concreta “Manifestazione” per fornire loro ogni indicazione ed elemento utile a formulare una proposta irrevocabile ed incondizionata di acquisto della Partecipazione, con indicazione del prezzo offerto e di ogni altra eventuale condizione.

A far data dalle ore 8,00 del 30 novembre 2018 e fino alle ore 20 del 03 dicembre 2018 dovranno pervenire al predetto indirizzo pec della P&P Sport Srl le Proposte d’acquisto che, entro le ore 20 del successivo 5 dicembre 2018, saranno valutate in forma strettamente riservata e privata, per, quindi, procedere alla successiva selezione ed all’eventuale accettazione della migliore Proposta d’acquisto, restando inteso che la valutazione, la selezione ed eventuale accettazione spetterà esclusivamente alla Proprietà a suo insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare in capo al proponente diritto ad alcuna rivendicazione per danni e/o spese dallo stesso sopportate”.

I nodi cruciali della procedura

In questi tre passaggi i nodi cruciali di una discussione che si avvierà nella giornata di domani, ribadendo un concetto espresso chiaramente nell’invito alla manifestazione di interesse e che parla di proposta d’acquisto che la P&P attende a far data dal 30 di novembre e fino al 3 di dicembre. Dovrà essere dunque chi presenta manifestazione di interesse a formularla, aspetto sul quale Fortunato Martino anche per conto degli altri soci, si è già espresso, dichiarando il proprio disappunto e ritenendo che dovrebbe essere esattamente il contrario. Vedremo.

Ma prima di arrivare alla eventuale proposta, si attende di sapere quantomeno il numero delle manifestazioni pervenute, riuscire ad avere anche i nomi ne sarebbe il completamento. Ad oggi nessun comunicato in tal senso, ricordando che a discrezione della P&P vi è anche la selezione degli incontri che si andranno ad effettuare, come detto, a partire dalla giornata di domani. Non è detto che tutte le pec vengano prese in considerazione.