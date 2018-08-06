Soddisfatto ma non completamente, mister Cevoli, dopo l’allenamento condiviso con il Gallico Catona, fa il punto sulla gara e sul mercato amaranto: “Si cercava intesa tra i reparti, tra i singoli giocatori. Il Gallico Catona, nonostante sia partito solo da qualche giorno, inizialmente ci ha messo in difficoltà perché è ben allenato, ben disposto in campo, con una idea di gioco. Dal punto di vista atletico si sono registrati dei passi in avanti, ma vene così bisogna continuare su questa strada.

Dobbiamo completare la squadra, ci manca qualcosina, me lo chiedete tutti i giorni, le risposte sono sempre le stesse, il direttore Taibi questo lo sa benissimo. Mancano ancora tanti giorni, il mercato chiude il 25 agosto, c’è tempo ancora”.