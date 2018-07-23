A conclusione della prima fase di preparazione, le parole di mister Cevoli ai microfoni di Reggina Social Club: “Si è lavorato molto bene, grazie alla disponibilità di tutti, c’è grande predisposizione da parte dei calciatori. Chiaro che è passato ancora poco tempo, ma la base di partenza è buona. Mi interessava fare un buon allenamento, tenere alta l’intensità, prendere confidenza con il gol ed in questa amichevole ho visto molte cose.

Sicuramente arriverà qualcuno, ci possono servire rinforzi in tutti i reparti ed il direttore in questo senso lavora 24 ore al giorno per consegnare alla squadra giocatori che possano fare la differenza. Bisogna aspettare questo mercato strano, particolare, prima o poi mi aspetto qualche nuovo arrivo”.