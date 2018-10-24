Alla Hostaria dei Campi doppia serata di Champions con Barcellona-Inter e PSG-Napoli sugli schermi del locale, tra pizza tradizionale e novità del menu

Doppia serata di Champions. Straordinaria impresa della Juventus sul campo del Manchester U. che grazie al gol di Dybala si assicura il passaggio al secondo turno, mentre la Roma ha spazzato con un secco 3-0 il CSKA Moskva. Non è finita qui per le italiane, con le altre due formazioni impegnate questa sera in match assai proibitivi. L’Inter di Spalletti in casa del Barcellona, mentre il Napoli farà visita al PSG dell’ex Cavani.

Per gli amanti del calcio due partite che non si possono perdere ed allora quale migliore occasione se non “gustarsele” davanti ad una pizza e una birra all’Hostaria dei Campi.

Grazie alla presenza di schermi visibili per tutto il locale, ci sarà la possibilità questa sera di assistere ai due incontri, con la speranza che possano ripetere le gesta delle altre due formazioni italiane.

Approfittate anche per gustare oltre alla pizza tradizionale le novità del momento, quelle che oggi vanno per la maggiore: “la pizza con crudo e burrata” e la pizza con impasto ai cereali e farina integrale, preparata anche con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica e l’immancabile peperoncino, una bontà. Insieme a queste una serie di nuove proposte tra le quali la “pizza mille sapori”.

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)