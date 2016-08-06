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Che bella estate con THUN!

Giochi, animazione e truccabimbi al punto vendita THUN di Rizziconi per festeggiare l'estate e la nuova collezione

06 Agosto 2016 - 13:44 | di Vincenzo Comi

Vetrina dell'evento estate al punto vendita THUN di Rizziconi

È festa per gli amici e i fan del noto marchio altoatesino. Oggi pomeriggio dalle 16 alle 20, presso il punto vendita di Rizziconi (Rc) un evento all’insegna del divertimento e dell’allegria, per grandi e piccini, per festeggiare l’estate e la nuova collezione di THUN. Tanti giochi di colori con le sfumature della stagione più attesa dell’anno che spazia dagli accessori spiaggia e piscina ai bijoux, dalle figure ceramiche all’abbigliamento baby. Le parole d’ordine sono colore e allegria. Tra le proposte in ceramica, non poteva mancare la nuova gamma di pesci tropicali: dal piccolo Red al buffo Pesce Corallo, fino al grande Pesce Angelo, queste figure porteranno in casa la magia di spiagge esotiche e oceani lontani. Regali perfetti per i più piccoli, perché richiamano i protagonisti dell’amato cartoon Nemo.

La nuova linea Everyday di THUN

Regina della serata sarà poi la nuovissima linea Everyday per un pubblico ampio e cosmopolita. Una collezione molto innovativa che segna una svolta nell’offerta commerciale di Thun, con una gamma di prodotti moderni, funzionali e accessibili pronta a conquistare nuove tipologie di clienti. Una linea composta da decine di idee regalo allegre, colorate e accattivanti nel prezzo. Dai prodotti di cartoleria alle candele, dalle cover alle travel bag caratterizzate da due decori: Tulip e Butterfly. E per riempire di colore e fantasia questo attesissimo evento ci sarà uno spazio dedicato al “truccabimbi”: artisti del face-painting dipingeranno i decori Tulip e Butterfliy con colori anallergici sul viso dei bambini per donare un tocco di allegria e di divertente spensieratezza. Per il tempo di un pomeriggio i bambini potranno realizzare il loro sogno di essere clown per un giorno!

Un vero momento di festa dunque, con giochi, animazione e gadget, organizzato dal team THUN per regalare emozioni e ricambiare l’affetto di tutti agli amici.

Dove si svolge l’evento a Rizziconi

Per Informazioni:

THUN SHOP RIZZICONI

CC AUCHAN PORTO DEGLI ULIVI

Indirizzo: STRADA STATALE 111, RIZZICONI (Reggio Calabria), Calabria, Italia

Telefono: 0966 593136 EMail: rizziconi@thunshop.it

Evento THUN a Rizziconi per la nuova collezione estate

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