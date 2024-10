Reggio, i nomi dei nuovi consiglieri di palazzo San Giorgio

Chiuse le urne a Reggio Calabria si conosce non solo il sindaco che guiderà la città nei prossimi 5 anni, ma anche la composizione del Consiglio Comunale. L’ente di palazzo San Giorgio ha già subito delle modifiche con la vittoria di Giuseppe Falcomatà ed il premio di maggioranza per il centrosinistra. Sono in tutto 4 le donne che siederanno in Consiglio: 3 della maggioranza ed 1 all’opposizione. Nelle prossime settimane, però, potrebbero esserci nuove sorprese per alcuni candidati che, per una manciata di voti, non sono riusciti ad accedere al consiglio. Di seguito i nomi dei neo eletti. La cerimonia di proclamazione è prevista per il fine settimana.

Consiglio Comunale 2020-2025

Maggioranza

Antonino Castorina (Pd), Giuseppe Marino (Pd), Rocco Albanese (Pd), Giuseppe Sera (Pd), Lucia Nucera (Pd), Vincenzo Marra (Pd), Mario Cardia (S’Intesi), Marcantonio Malara (S’Intesi), Demetrio Delfino (Articolo Uno), Filippo Quartuccio (Articolo Uno), Paolo Brunetti (Italia Viva), Deborah Novarro (Italia Viva), Carmelo Versace (Innamorarsi di Reggio), Francesco Gangemi (Innamorarsi di Reggio), Armando Neri (Reset), Giuseppe Giordano (Reset), Giovanni Muraca (La Svolta), Carmelo Romeo (La Svolta), Irene Calabrò (Psi), Filippo Burrone (Primavera Democratica).

Minoranza

Antonino Minicuci (Minicuci Sindaco), Federico Milia (Forza Italia), Antonino Caridi (Forza Italia), Antonino Maiolino (Forza Italia), Demetrio Marino (Fratelli d’Italia), Massimo Ripepi (Fratelli d’Italia), Guido Rulli (Minicuci Sindaco), Giuseppe De Biasi (Lega), Saverio Anghelone (Cambiamo con Toti).

Angela Marcianò, Saverio Pazzano, Klaus Davi.