UFFICIALE – I nomi dei 32 consiglieri di palazzo San Giorgio

L'elenco fornitoci dall'Ufficio Centrale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Reggio Calabria

L’Ufficio Centrale per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di nella giornata di domani, sabato 10.10.2020 alle ore 10.00, presso Palazzo San Giorgio, procederà alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale.Reggio Calabria

A poche ore dalla cerimonia che farà seguito a quella già avvenuta per il primo cittadino Giuseppe Falcomatà, l’ufficio ha divulgato i nomi dei nuovi consiglieri:

Antonino Minicuci;

Guido Rulli;

Nicola Malaspina;

Federico Milia;

Antonino Caridi;

Antonino Maiolino;

Giuseppe De Biasi;

Demetrio Marino;

Massimo Ripepi;

Saverio Anghelone;

Angela Marcianò;

Saverio Pazzano;

Antonino Castorina;

Rocco Albanese;

Giuseppe Marino;

Giuseppe Sera;

Vincenzo Marra;

Lucia Nucera;

Paolo Brunetti;

Deborah Novarro;

Giovanni Muraca;

Carmelo Romeo;

Irene Calabrò;

Demetrio Delfino;

Filippo Quartuccio;

Mario Cardia;

Marcantonio Malara;

Armando Neri;

Giuseppe Giordano;

Filippo Burrone;

Carmelo Versace;

Francesco Gangemi.

Nell’elenco appare evidente l’assenza di Klaus Davi, così come annunciato dal primo candidato della sua lista, Nicola Pangallo, ai microfoni di CityNow. L’ufficio centrale per l’elezione del sindaco e del consiglio del comune di Reggio Calabria non ne fa, però, alcun cenno.