A Chianalea il Galà di Calabria d’Autore con l’open day del muscolo di grano

Con la serata di venerdì scorso, lettere da reggio calabria del grande scittore Mario La Cava, si e’ conclusa la lunga serie di incontri di incontriamoci sempre per il volontariato per la rassegna CALABRIA D’AUTORE.

Un ciclo di iniziative che ha visto protagonista l’associazione della stazione FS di Reggio C S. Caterina, vera roccaforte culturale calabra, menzionata da riviste nazionali, come autentico fenomeno in un contesto ferroviario, unico forse in italia.

Gli ospiti della rassegna

Con il battesimo della sala museo IL FERROVIERE di PIETRO GERMI, lo scorso 5 novembre 2016, con madrina d’eccezione, MARY CACCIOLA di radio capital, la stagione, ha visto protagonisti grandissimi ospiti, come il prof. Enrico Menduni, L’astrofisica Sandra Savaglio, il giornalista scrittore Gaetano Savatteri, L’artista Paolo Sofia, lo storico Daniele Castrizio, gli imprenditori Nuccio Caffo e Carmelo Basile, il prof. Pasquale Romeo, il pool di nutrizionisti-

biologi, capitanati da Maria Celeste Paviglianiti con i bravissimi professionisti, tutti giovani, Giuseppe Laurendi,Vincenzo Marino,Fabiana Venezia,Antonio Pellegrino,Rosanna Parente,Giuseppe Chindemi e Domenica Iofrida.

L’inizio della primavera ha visto protagonisti il giornalista Maasimo Lagana’, il dirigente FS Nino Cervettini,la psicologa Maria Laura Falduto ed il giornalista Attilio Sabato,il 5 maggio scorso con il libro di Mario La Cava, si e’ instaurato un inizio di collaborazione con un’istituzione storica come il REGHIUM JULII.

Come non ricordare il grande successo di ARTE IN STAZIONE, tantissimi i giovani espositori con le loro opere,dirette magistralmente dal direttore ALESSANDRO ALLEGRA. Giusto ricordare la massiccia presenza di pubblico in tutte le serate,cio’ ha consentito di creare un mix di grande spirito aggregativo,proprio in un momento dove profonda e’ la solitudine nella societa’ contemporanea.

Interessante anche la novita’ del laboratorio della rassegna che ha contribuito al successo delle serate,idee proposte da Felice Iraca’, Maria Pia Tucci,Marco Mauro, Pasquale Romeo, Terry Malara, Veronica Spinella, Maria Laura Falduto, Carmela Toscano, Maria Celeste Paviglianiti e Marco Strati.

Il galà del 6 giugno a Chianalea

Per festeggiare il successo di una grande stagione della rassegna, il 6 giugno alle 20,30 in un noto locale di Chianalea si svolgerà IL GALA’ DI CALABRIA D’AUTORE con l’OPEN DAY del ”MUSCOLO DI GRANO”, con degustazione anche di vini di azienda vinicola calabrese e dell’ultima novità del gelato reggino. Nella pedana che si affaccia nello splendido mare di Chianalea, farà da cornice la Patriarca 2, mitica imbarcazione del pescespada, per l’occasione, la

presenza di importanti ospiti. Hanno dato la loro adesione OTELLO PROFAZIO, MIMMO CAVALLARO, NINNI TRAMONTANA, PAOLO SOFIA, ANGELO MUSOLINO, DAVIDE DE STEFANO, SALVATORE GULLACE, FABIO, MACAGNINO e VINCENZO PENNESTRI’-