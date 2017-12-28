Teoria e metodologie di allenamento per il settore giovanile: venerdì 29 dicembre l'incontro per allenatori e dirigenti nell'impianto della Città metropolitana

“Spunti tecnici e organizzativi inerenti ai bisogni dell’attività giovanile” è il tema di un interessante clinic inserito nell’ampio palinsesto degli eventi collaterali alla “Christmas Cup”, il torneo nazionale di pallacanestro giovanile organizzato dalla Barbecue Vis Reggio Calabria con il patrocinio di Fip, Regione e Città Metropolitana. Si terrà domani, venerdì 29 dicembre, dalle 15 alle 17, al PalaBotteghelle, l’impianto della Città metropolitana che ospita la kermesse cestistica post natalizia riservata agli under 15. Una sorta di workshop per allenatori e dirigenti di società a cura di Gianni Tripodi, coach reggino molto noto e apprezzato a livello nazionale, già assistente di Carlo Recalcati alla Viola e allenatore capo, fra le altre, di Cefalù, Ribera, Catanzaro, Bernalda, Gragnano e Potenza.

Non sarà il classico clinic con lezione frontale, ma un incontro/dibattito di aggiornamento sull’organizzazione e le metodologie di allenamento in ambito giovanile, in merito alle quali coach Tripodi farà una relazione introduttiva per poi lasciare spazio ai contributi di tutti gli intervenuti.

Non solo basket giocato alla “Christmas Cup” dunque, ma anche teoria e spunti di riflessione finalizzati alla crescita dei ragazzi e ad avvicinarli sempre più al meraviglioso mondo della palla a spicchi.